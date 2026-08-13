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نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: ملت ایران با ایستادگی، وحدت و مقاومت در برابر دشمنان، محاسبات آنان را برهم زده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در سیوپنجمین یادواره سرداران و ۷۲شهید شهر سین برخوار گفت: ملت ایران با ایستادگی، وحدت و مقاومت در برابر دشمنان، محاسبات آنان را برهم زده است و با ادامه این مسیر، پیروزی نهایی و خروج دشمنان از منطقه دستیافتنی خواهد بود.
وی با اشاره به ایستادگی رزمندگان در عملیاتهای دفاع مقدس افزود: در سختترین بمبارانها و زمانی که حتی مهمات کافی وجود نداشت، رزمندگان با توکل به خدا و توسل به ائمه معصومین (ع) ایستادگی کردند و همین ایمان و آرامش، زمینه موفقیت آنان را فراهم کرد.
کوثری با بیان اینکه مردم ایران در طول جنگ تحمیلی و همچنین در برابر فشارهای دشمنان همواره ایستادگی کردهاند، گفت: در شرایطی که دشمن انتظار داشت مردم از شهرها خارج شوند و کشور دچار فروپاشی شود، ملت ایران نهتنها عقبنشینی نکرد، بلکه با حضور در صحنه و خیابان ها تمام محاسبات دشمن را برهم زد.
وی افزود:دشمنان تصور میکردند میتوانند نظام جمهوری اسلامی را تغییر دهند و کشور را تجزیه کنند، اما ملت ایران با مقاومت و وحدت نشان داد که پای اسلام ناب محمدی (ص) و پرچم حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ایستاده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش رهبری در هدایت کشور افزود: پیروزیها با وحدت، یکپارچگی، همدلی و حرکت پشت سر رهبر معظم انقلاب به دست میآید و همه باید در این مسیر با یکدیگر همراه باشند.
وی با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس و شهدای دو جنگ اخیر گفت: با ادامه مسیر شهدا و حفظ وحدت و مقاومت، شاهد پیروزی جبهه حق و شکست استکبار جهانی و صهیونیسم بینالملل هستیم.