نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: ملت ایران با ایستادگی، وحدت و مقاومت در برابر دشمنان، محاسبات آنان را برهم زده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در سی‌وپنجمین یادواره سرداران و ۷۲شهید شهر سین برخوار گفت: ملت ایران با ایستادگی، وحدت و مقاومت در برابر دشمنان، محاسبات آنان را برهم زده است و با ادامه این مسیر، پیروزی نهایی و خروج دشمنان از منطقه دست‌یافتنی خواهد بود.

وی با اشاره به ایستادگی رزمندگان در عملیات‌های دفاع مقدس افزود: در سخت‌ترین بمباران‌ها و زمانی که حتی مهمات کافی وجود نداشت، رزمندگان با توکل به خدا و توسل به ائمه معصومین (ع) ایستادگی کردند و همین ایمان و آرامش، زمینه موفقیت آنان را فراهم کرد.

کوثری با بیان اینکه مردم ایران در طول جنگ تحمیلی و همچنین در برابر فشارهای دشمنان همواره ایستادگی کرده‌اند، گفت: در شرایطی که دشمن انتظار داشت مردم از شهرها خارج شوند و کشور دچار فروپاشی شود، ملت ایران نه‌تنها عقب‌نشینی نکرد، بلکه با حضور در صحنه و خیابان ها تمام محاسبات دشمن را برهم زد.

وی افزود:دشمنان تصور می‌کردند می‌توانند نظام جمهوری اسلامی را تغییر دهند و کشور را تجزیه کنند، اما ملت ایران با مقاومت و وحدت نشان داد که پای اسلام ناب محمدی (ص) و پرچم حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ایستاده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش رهبری در هدایت کشور افزود: پیروزی‌ها با وحدت، یکپارچگی، همدلی و حرکت پشت سر رهبر معظم انقلاب به دست می‌آید و همه باید در این مسیر با یکدیگر همراه باشند.

وی با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس و شهدای دو جنگ اخیر گفت: با ادامه مسیر شهدا و حفظ وحدت و مقاومت، شاهد پیروزی جبهه حق و شکست استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل هستیم.