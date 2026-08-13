مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان قم با حضور به‌موقع در محل سوزاندن حجم زیادی از ضایعات کفش، دمپایی و مواد پلاستیکی در محدوده کوره‌های آجرپزی جمکران، نسبت به هماهنگی با عوامل آتش‌نشانی برای اطفای حریق اقدام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اداره کل محیط زیست استان اعلام کرد: در پی ایجاد حریق گسترده در محدوده کوره‌های آجرپزی جمکران و سوزاندن حجم زیادی از ضایعات کفش، دمپایی و مواد پلاستیکی، مأموران یگان حفاظت محیط زیست با حضور به‌موقع در محل و پیگیری موضوع، نسبت به هماهنگی با عوامل آتش‌نشانی برای اطفای حریق اقدام کردند.

این اقدام از انتشار آلاینده‌های ناشی از سوختن ضایعات و تشدید آلودگی هوا جلوگیری کرد و فرد متخلف شناسایی و برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد.

بر اساس قانون هوای پاک و قانون مدیریت پسماند، هرگونه پسماندسوزی از جمله سوزاندن ضایعات پلاستیکی و لاستیکی، ممنوع بوده و متخلفان مشمول پیگرد و مجازات قانونی خواهند بود.