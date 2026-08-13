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مجمع راویان و پیشکسوتان دفاع مقدس استان امروز با حضور جمعی از فرماندهان نظامی و یادگاران هشت سال جنگ تحمیلی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این مراسم، فرماندهان حاضر با اشاره به نقش بیبدیل فرهنگ ایثار و شهادت در حفظ امنیت کشور، بر ضرورت ترویج این گفتمان در میان نسل جوان تأکید کردند
فرمانده گروه ۴۳ مهندسی رزمی امام علی (ع) در این نشست با اشاره به حماسهآفرینیهای رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس گفت: جنگ ۸ ساله تحمیلی نماد پایداری و مقاومت ملت ایران بود و امروز نیز جوانان غیور این مرزوبوم، بار دیگر در جنگ اخیر، فرهنگ ایثار، فداکاری و شهادت را نه تنها به تماشا نشستند، بلکه آن را لمس کردند و ثابت کردند که این فرهنگ هرگز در ایران اسلامی به فراموشی سپرده نخواهد شد
سردار عباس بشیری افزود: دفاع مقدس، گنجینهای ارزشمند از رشادتها و ازخودگذشتگیهایی است که باید با زبان راویان و پیشکسوتان به نسل امروز منتقل شود تا آنان بدانند امنیت و آرامش کنونی مرهون چه جانفشانیهایی است
فرمانده انتظامی استان هم خاطرنشان کرد: دسیسه اصلی دشمن این است که جوانان ما، اسطورهها و فرماندهان نظامیای را که برای دفاع از وطن به درجه رفیع شهادت نائل آمدهاند، از یاد ببرند تا بتواند بر اهداف شوم خود جامه عمل بپوشاند
سردار نجفی با تأکید بر وظیفه نیروهای مسلح در امیدآفرینی و تأمین امنیت پایدارافزود: ما مأموریت داریم با حضور در میدانهای اجتماعی، خیابانها و مرزهای کشور، امنیت را برای مردم عزیز ایران به ارمغان آوریم و با تداوم راه شهیدان، نشان دهیم که نظام اسلامی همچنان استوار و قدرتمند است
در پایان این مجمع از کتاب روایت ۴۳ مروری بر شمل گیری و نقش لشکر ۴۳ مهندسی امام علی (ع) در دفاع مقدس به نگارش و تدوین فریدون مهوار عسکری رونمایی شد.