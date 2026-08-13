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۲ هزار و ۳۲۰ کیلوگرم انواع نوشیدنی، نبات و کنسرو غیرمجاز در بوکان کشف و از چرخه مصرف خارج شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان گفت: در ادامه بازرسیها و نظارتهای مستمر کارشناسان بر مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی، ۲ هزار و ۳۲۰ کیلوگرم (۲ تُن و ۳۲۰ کیلوگرم) انواع نوشیدنی، نبات و کنسرو غیرمجاز در بوکان کشف و ضبط و از چرخه عرضه خارج شد.
دکتر سیاوش محمدزاده افزود: اقلام کشفشده شامل انواع نوشیدنی، نبات و کنسرو بوده که به دلیل تاریخ مصرف گذشته و یا نداشتن مشخصات و الزامات بهداشتی لازم، غیرمجاز تشخیص داده شده و از چرخه توزیع خارج شدند.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان اضافه کرد: حفظ سلامت و امنیت غذایی شهروندان از اولویتهای مهم شبکه بهداشت و درمان است و بازرسان سلامت محیط بهصورت مستمر و هدفمند بر وضعیت بهداشتی مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی نظارت میکنند.