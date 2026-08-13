به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، به عقیده کارشناسان در انگلیس، ضعف بهره‌وری،‌ سرمایه‌گذاری ناکافی، کاهش تجارت ناشی از پیامدهای خروج این کشور از اتحادیه اروپا ( برگزیت)، پیری جمعیت و محدودیت نیروی کار، نرخ بهره و شوک‌های انرژی ناشی از جنگ با ایران به شدت اقتصاد انگلیس را متاثر کرده و رشد اقتصادی این کشور را کند تر کرده است.

روزنامه گاردین با استناد به داده های رسمی در این باره نوشت: رشد اقتصادی انگلیس در سه ماهه دوم سال کاهش یافته است، زیرا اختلالات ناشی از جنگ ایران شروع به تأثیرگذاری کرده است.

مرکز ملی آمار انگلیس (ONS) اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی در سه ماه منتهی به ژوئن ۰.۴ درصد افزایش یافته است که نسبت به ۰.۶ درصد در سه ماهه اول، مطابق با انتظارات اقتصاددانان، کاهش یافته است، در حالی که این نشان دهنده کاهش رشد بود، تحلیلگران گفتند که داده‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد بریتانیا در مواجهه با درگیری‌های جاری خاورمیانه، نسبت به آنچه که تصور می‌شد، مقاوم‌تر بوده است.

یائل سلفین، اقتصاددان ارشد، گفت: مصرف‌کنندگان در انگلیس، از ابتدای سال با مجموعه‌ای از شوک‌ها روبرو شده‌اند، اما آن ها را به طرز چشمگیری پشت سر گذاشته‌اند. با این حال، او هشدار داد که نیمه دوم سال احتمالاً ضعیف‌تر خواهد بود.

وی گفت: اقتصاد بریتانیا نیمه اول سال را با قدرت به پایان رساند، اما احتمالاً این شتاب در ماه‌های آینده کاهش خواهد یافت.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که جان هیلی، وزیر دارایی جدید، آماده می‌شود تا نخستین بودجه خود را در ۲۸ اکتبر ارائه دهد، مرکز ملی آمار انگلیس اعلام کرد که تولید خدمات در سه ماهه دوم نیم درصد و ساخت و ساز سه دهم درصد افزایش یافته است، در حالی که تولید صنعتی که شامل تولید و انرژی می‌شود ثابت بوده است.

در بخش مهم خدمات، قوی‌ترین رشد در کسب و کار‌های اطلاعات و ارتباطات بود که ۲.۷ درصد افزایش یافت و علت آن افزایش در برنامه‌نویسی رایانه بود، رشد تولید ناخالص داخلی در یک ماه ژوئن سه دهم درصد بهتر از حد انتظار بود، اقتصاددانان در لندن پیش‌بینی کرده بودند که هیچ رشدی نداشته باشد.

سانجی راجا، اقتصاددان ارشد بریتانیا در دویچه بانک، گفت: آب و هوای گرم و هزینه‌های مربوط به جام جهانی ممکن است به افزایش تقاضا کمک کرده باشد، او گفت: به طور خلاصه، خانوار‌ها بیش‌تر از حد انتظار خرج کردند، هوای گرم‌تر باعث افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان شد و جام جهانی نیز ممکن است در حفظ روند صعودی تولید ناخالص داخلی ماه ژوئن با افزایش درآمد‌های خرده‌فروشی، مهمان‌نوازی و تبلیغات در این ماه تأثیر داشته باشد.

با این حال، اقتصاددانان هنوز انتظار دارند که افزایش هزینه‌های انرژی، رشد را در ادامه سال ۲۰۲۶ کاهش دهد، قیمت نفت و گاز در پی حملات دونالد ترامپ به ایران در پایان فوریه افزایش یافت، اگر چه هزینه‌های آب و برق مصرفی تا ماه ژوئیه توسط سقف قیمت انرژی محافظت می‌شد، اما پس از مدتی ۱۳ درصد افزایش یافت.

با توجه به اینکه قیمت‌ها همچنان بالا باقی مانده‌اند، هیلی ممکن است تحت فشار قرار گیرد تا در زمستان امسال حمایت بیش تری از خانوار‌ها و مشاغل به علت افزایش بهای انرژی ارائه دهد.

اندی برنهام، نخست وزیر انگلیس، ماه گذشته کاهش مالیات بر ارزش افزوده برای قبوض برق را اعلام کرد، اما روز چهارشنبه به بی‌بی‌سی گفت که دوست دارد فراتر برود.

او گفت: من می‌توانم انتقاداتی را بپذیرم که این کافی نیست، زیرا من نمی‌گویم که کافی است.

اتاق‌های بازرگانی بریتانیا با به صدا درآوردن زنگ خطر در مورد هزینه‌های بالای مداوم کسب‌وکار به داده‌های تولید ناخالص داخلی پاسخ دادند. استوارت موریسون، مدیر تحقیقات این موسسه، گفت: در مواجهه با فشار‌های جهانی ناشی از درگیری با ایران، اقتصاد بریتانیا در سه‌ماهه دوم سال، انعطاف‌پذیری مطلوبی از خود نشان داد، اما ارقام اصلی نباید فشار هزینه‌هایی را که رشد بلند مدت کسب‌وکار‌ها را مختل کرده است، پنهان کند.

آمار تورم برای ماه ژوئیه، هفته آینده منتشر خواهد شد و انتظار می‌رود که بالاتر از ۲.۶ درصد ماه ژوئن باشد که نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های آب و برق است و تورم بالای پایدار، فشار بر بانک مرکزی انگلیس را برای افزایش نرخ بهره افزایش خواهد داد.

وزیر دارایی انگلیس گفت: می‌دانم مردم نگران تأثیر درگیری در خاورمیانه بر هزینه‌های زندگی خود هستند، هزینه‌ای که مدت‌هاست بسیار بالا بوده و فشار بیش تری بر کسب‌وکار‌های بریتانیایی وارد کرده است.