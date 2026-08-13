به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان از کشف ۶۷۹ هزار نخ سیگار و ۱۳۰ بسته تنباکوی قاچاق به ارزش ۷۰ میلیارد ریال در بازرسی ازانبار یک واحد صنفی عرضه محصولات دخانی در این شهرستان خبر داد وگفت : برای متصدی متخلف واحد صنفی پرونده تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی به پرونده در اختیارمراجع قضایی قرار گرفت.

سرهنگ علی اصغر محمدی با بیان اینکه قاچاق کالا علاوه بر آسیب به تولید و اقتصاد کشور، زمینه‌ساز فعالیت‌های غیر قانونی و تضییع حقوق دولت و شهروندان می شود؛ افزود: پلیس با جدیت با فعالیت واحدهای صنفی متخلف و افرادی که اقدام به عرضه و توزیع کالاهای قاچاق می‌کنند، برخورد خواهد کرد.