مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی کشور گفت: برای تامین برق پایدار و گذر از دوره اوج مصرف امسال، ۱۰۴ هزار مگاوات تعمیرات اساسی و دوره‌ای در نیروگاه‌های برق حرارتی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عظیم اعتمادی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در حاشیه بازدید از نیروگاه دماوند افزود: بیشتر این تعمیرات در دوران جنگ تحمیلی سوم انجام شد.

وی اضافه کرد: از دوره پیک سال گذشته تا اوج مصرف امسال سه هزار مگاوات طرح افزایش تولید داشتیم که تا کنون دو هزار پانصد مگاوات وارد مدار شده و بقیه تا شهریور امسال وارد مدار میشود.

به گفته اعتمادی، برق پایدار نخستین نیروگاه زمین گرمایی کشور که به دست متخصصان ایرانی ساخته شده است در یکی دو هفته آینده وارد مدار می‌شود.