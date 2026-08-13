حمیدرضا زارعی، نماینده ایران در دسته ۹۵ کیلوگرم جوانان، در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در تاشکند با کسب سه مدال طلا، عنوان قهرمانی جوانان آسیا را به دست آورد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حمیدرضا زارعی، نماینده ایران در دسته ۹۵ کیلوگرم جوانان، در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در تاشکند عملکردی درخشان داشت و با کسب سه مدال طلا، عنوان قهرمانی جوانان آسیا را به دست آورد.

زارعی در حرکت یک‌ضرب ابتدا وزنه‌های ۱۵۵ و ۱۶۲ کیلوگرم را با موفقیت مهار کرد و در سومین تلاش نیز وزنه ۱۶۴ کیلوگرم را بالای سر برد تا مدال طلای یک‌ضرب را از آن خود کند.

نماینده ایران در دوضرب نیز بدون از دست دادن هیچ‌کدام از فرصت هایش روی تخته ظاهر شد. زارعی ابتدا ۲۰۰ کیلوگرم و سپس ۲۰۶ کیلوگرم را مهار کرد و در سومین حرکت با ثبت ۲۱۴ کیلوگرم به مدال طلای دوضرب رسید.

وزنه ۲۱۴ کیلوگرمی همچنین باعث شد زارعی رکورد جهان را در این حرکت جابه‌جا کند.

او در مجموع با ثبت حدنصاب ۳۷۸ کیلوگرم، سومین مدال طلای خود را نیز به دست آورد و با سه طلا، قهرمان دسته ۹۵ کیلوگرم جوانان آسیا شد.