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یک دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس ۱۱۵ بویین میاندشت اضافه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر شبکه بهداشت ودرمان بویین میاندشت در آئین رونمایی از این آمبولانس گفت: این آمبولانس که ارزش تقریبی آن ۲۵۰ میلیارد ریال است جزو بروزترین آمبولانسها است که با پیگیریهای مستمر وبا دستور مستقیم وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی به بویین میاندشت واگذار شد.
رضا کیخایی افزود: این اقدام گامی موثردرراستای ارتقاءسطح خدمات پیش بیمارستانی، افزایش سرعت ارائه خدمات فوریتهای پزشکی وبالابردن میزان آمادگی ناوگان اورژانس شهرستان به شمار میرود.