

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قاسم شهبا سرمربی مس شهر بابک افزود: ورود مس شهر بابک به لیگ برتر با بازی استقلال تهران آغاز می شود و بازی سختی داریم ۷۰ درصد از تیم سال گذشته را حفظ کردیم چند بازیکن خوب لیگ برتری جذب کردیم امیدواریم بازی خوبی با استقلال که تیمی پرافتخار و خوب است داشته باشیم

نقل و انتقالات لیگ برتر قطعا با لیگ یک فرق داره ما برای چند سیستم بازینان مدنظرمون جذب کردیم

در شهربابک تمرین و بازی خواهیم کرد ما یک ورزشگاه ۱۰ هزار نفری خوب داریم و می‌توانیم میزبان تیم‌های لیگ برتری باشیم

ما اولین حضور مون در لیگ برتر داریم بازیکنانی که جذب کردیم طبق برنامه هامون بوده و برای بازی دفاعی و هجومی این بازیکنان جذب شدند و با احترام به تمام تیم‌ها ما تیم سرسختی برای لیگ برتری‌ها خواهیم بود

وی در مورد تقابل‌های رودرو با سهراب بختیاری زاده در لیگ یک افزود: برتری عددی در لیگ یک تضمینی نیست برای موفقیت در لیگ برتر سهراب بختیاری زاده از مربیان خوب فوتبال ماست و الان مربی استقلاله و شرایط متفاوت است.