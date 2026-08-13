کردستانی‌ها در شب ۱۶۵ تجمعات مردمی، با حضور در خیابان‌ها، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی، حمایت از رهبری و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این تجمعات که با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد، شرکت‌کنندگان با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب و دفاع از میهن، بر حفظ وحدت و انسجام ملی و تداوم مسیر شهدا تأکید کردند.

مردم کردستان همچنین با حضور در خیابان‌ها، بر حمایت از ارزش‌های انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر تهدید‌ها و فشار‌های دشمنان تأکید کرده و پایبندی خود به آرمان‌های شهدا را به نمایش گذاشتند.