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کردستانیها در شب ۱۶۵ تجمعات مردمی، با حضور در خیابانها، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی، حمایت از رهبری و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این تجمعات که با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد، شرکتکنندگان با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب و دفاع از میهن، بر حفظ وحدت و انسجام ملی و تداوم مسیر شهدا تأکید کردند.
مردم کردستان همچنین با حضور در خیابانها، بر حمایت از ارزشهای انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان تأکید کرده و پایبندی خود به آرمانهای شهدا را به نمایش گذاشتند.