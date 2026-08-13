برپایی مواکب و ایستگاههای صلواتی در خوی به مناسبت شهادت امام رضا (ع)
همزمان با سالروز شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، مواکب و ایستگاههای صلواتی در نقاط مختلف شهر خوی برپا شده و با ارائه چای، شربت و انواع نذورات، از عزاداران و شهروندان پذیرایی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با سالروز شهادت جانسوز حضرت امام رضا (ع)، حال و هوای شهر خوی رنگ و بوی رضوی گرفته و مردم و ارادتمندان اهل بیت (ع) با برپایی مواکب و ایستگاههای صلواتی، در خدمت عزاداران و شهروندان هستند.
این ایستگاهها در مسیرهای پرتردد و نقاط مختلف شهر برپا شده و خادمان مردمی با توزیع چای، شربت، آب و انواع نذورات، از عزاداران و مردم پذیرایی میکنند.
برپایی این مواکب با مشارکت گروههای مردمی، هیئتهای مذهبی و دوستداران اهل بیت (ع) انجام شده و جلوهای از فرهنگ نذر، خدمترسانی و همدلی مردم خوی در سوگ امام هشتم (ع) را به نمایش گذاشته است.
این آیینهای مردمی در کنار مراسم عزاداری و دستههای سوگواری، فضای شهر خوی را در سالروز شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) آکنده از حال و هوای معنوی و رضوی کرده است.