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مدیر امور آب و فاضلاب خلخال گفت: مصرف آب مشترکان در این شهرستان بیش از ۲ برابر میانگین استاندارد (۱۳۰ تا ۱۷۰ لیتر در روز) است و از شهروندان انتظار میرود الگوی مصرف را رعایت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، داریوش محمودی روز پنجشنبه اظهار کرد: بیش از ۴۲ هزار مشترک در سه شهر و بیش از ۱۰۰ روستای خلخال از آب شرب سالم بهرهمند هستند.
وی افزود: با وجود هزینههای سنگین برای تولید آب سالم و تصفیهشده، فرسودگی شبکه در شهرهای خلخال، کلور و هشجین و اغلب روستاهای شهرستان بخش مهمی از آب تولیدی را به صورت پرت از شبکه خارج میکند.
مدیر امور آب و فاضلاب خلخال گفت: فرسودگی شبکه آب شرب شهری و روستایی شهرستان، عامل هدررفت ۲۸ تا ۳۰ درصد آب تولیدی شده است و اجرای پروژه اصلاح و بازسازی شبکه فرسوده آغاز شده و ۳۵ هزار متر از خطوط فرسوده آب شرب خلخال و تعدادی از روستاها به پیمانکار واگذار شده و بهزودی عملیات اجرایی آن شروع میشود.
محمودی با اشاره به بارندگیهای زمستان و بهار امسال، گفت: شهرستان خلخال در حال حاضر عاری از هرگونه تنش آبی است و برخلاف سالهای گذشته که آب شرب بسیاری از روستاها با تانکر تأمین میشد، امسال تنها آب شرب تعداد انگشتشماری از روستاها به صورت مقطعی و در موارد خاص با تانکر تأمین میشود.
وی با اشاره به اینکه ۸۲.۳ درصد مردم این شهر از شبکه فاضلاب شهری برخوردارند، افزود: تکمیل باقیمانده شبکه فاضلاب به دلیل مشکلات صدور مجوز حفاری در خیابان امام خمینی و پیادهروهای آن به عمق ۶ متر به تعویق افتاده است.