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همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع)، آیین سنتی مذهبی گلباران خورشید در جوار بارگاه ملکوتی حضرت بی بی زینب (س) روستای یزدل آران و بیدگل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این آئین سنتی مذهبی با حدود ۱۱۰ سال قدمت با الگو پذیری از زنان نوغان مشهد که پس از شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) مهریه خود را بخشیدند و در تشییع جنازه امام هشتم شرکت کردند و تابوت آن امام را گلباران کردند، هرساله در سالروز شهادت امام رئوف برگزار میشود.
این مراسم که با ندای لبیک یا حسین (ع) و یا امام رضا (ع) طنین انداز بود، مداحان با ذکر مصیبت و مردم عاشق اهل بیت (ع) نیز با اشکهای خود ابراز ارادت خود را به امام هشتم نشان دادند.
نمایش گوشهای از زندگی امام رضا (ع) باهنرنمایی هنرمندان، تشییع و گلباران تابوت نمادین حضرت (ع)، برپایی جلسه سخنرانی و روضه خوانی در امامزاده بیبی زینب (س) خواهر امام رضا (ع)، پذیرایی از زائران و اقامه نماز ظهر و عصر به امامت تولیت مدارس آیت الله اعتمادی کاشان از دیگر برنامههای این مراسم معنوی بود.
حضرت بی بی زینب (س) فرزند بلافصل امام موسی بن جعفر (ع) است که پس از هجرت اجباری امام رضا (ع) به ایران، همراه خواهران خود برای دیدار با امام (ع) وارد ایران میشوند و در سال ۲۰۱ هجری قمری در روستای یزدل ۲۰ کیلومتری شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل مدفون میشود.
بقعه بیبی شاه زینب (س) در ۱۴ کیلومتری مرکز شهرستان آران و بیدگل و در ۲ کیلومتری روستای یزدل قرار دارد.