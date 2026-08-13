در چارچوب هفته نخست لیگ برتر، بازی استقلال خوزستان- آلومینیوم بدون تماشاگر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جلسه هماهنگی پیش از مسابقه تیم‌های استقلال خوزستان و آلومینیوم اراک در چارچوب هفته نخست لیگ برتر ظهر امروز پنج‌شنبه در سالن جلسات سازمان لیگ فوتبال ایران برگزار شد که بنابر تصمیم مسؤولان ذی‌ربط، این دیدار بدون حضور تماشاگران خواهد بود.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و آلومینیوم اراک از ساعت ۲۰ فردا جمعه، ۲۳ مرداد در ورزشگاه پاس قوامین تهران برگزار می‌شود که هواداران دو تیم اجازه حضور در استادیوم را ندارند.

طبق هماهنگی انجام شده در این جلسه، آلومینیوم اراک با لباس یک‌دست سفیدرنگ و استقلال خوزستان با پیراهن یک‌دست آبی به میدان خواهند رفت.

باشگاه استقلال خوزستان به دلیل عدم آمادگی ورزشگاه غدیر اهواز، در تهران از تیم آلومینیوم اراک میزبانی می‌کند.