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رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه گفت: در پایشهای اخیر مشترک محیط زیست و دامپزشکی، هیچگونه تلفات غیرعادی، گسترده یا مشکوک در جمعیت پرندگان مشاهده نشده و وضعیت پرندگان تالابهای مورد بررسی مطلوب و عادی گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مختار خانی بااشاره به پایش مستمر وضعیت زیستگاههای آبی و سلامت پرندگان آبزی و کنارآبزی، گشت و پایش مشترک یگان حفاظت محیط زیست و شبکه دامپزشکی در تالابهای شهرستان ارومیه، افزود: در این پایشها، وضعیت عمومی تالابها، شرایط زیستگاهی، حضور و پراکنش پرندگان و همچنین هرگونه نشانه غیرطبیعی در رفتار یا وضعیت سلامت آنها مورد بررسی قرار گرفت و هیچ موردی از تلفات غیرعادی یا افزایش غیرطبیعی مرگومیر پرندگان مشاهده نشد.
وی با اشاره به گزارشهایی که گاهی درباره تلفات پرندگان در تالابها منتشر میشود، تصریح کرد: مشاهده موردی لاشه پرندگان در طبیعت، بهتنهایی نشانه شیوع بیماری یا وقوع بحران زیستی نیست و میتواند در نتیجه عوامل طبیعی، سن، شکار طبیعی، حوادث و سایر رخدادهای معمول در زیستگاه اتفاق بیفتد. در پایشهای اخیر نیز موردی که از نظر تعداد، پراکنش یا علائم بالینی، مشکوک به یک رخداد غیرطبیعی یا بیماری فراگیر باشد، مشاهده نشده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط خشکسالی و تغییرات اقلیمی یا آلودگیهای ناشی از فعالیتهای انسانی میتواند موجب تلفات پرندگان شود، گفت: تغییرات اقلیمی، کاهش منابع آبی، خشکسالی، تغییر شوری و کیفیت آب و کاهش منابع غذایی میتواند در بلندمدت بر کیفیت زیستگاههای تالابی و توان اکولوژیک آنها اثرگذار باشد، اما در حال حاضر شواهدی مبنی بر اینکه این عوامل موجب تلفات غیرعادی پرندگان در تالابهای مورد پایش شده باشند، مشاهده نشده است.
وی افزود: از سوی دیگر، ورود فاضلاب خام یا پسابهای آلوده به منابع آبی، از منظر محیط زیستی یک تهدید جدی برای کیفیت آب و سلامت اکوسیستمهای تالابی محسوب میشود و باید بهصورت مستمر کنترل و پایش شود؛ اما نسبت دادن تلفات پرندگان به فاضلاب یا یک آلاینده مشخص، بدون وجود شواهد و نتایج آزمایشگاهی، از نظر کارشناسی صحیح نیست.
خانی با تاکید بر اهمیت پیشگیری و پایش زودهنگام گفت: محیط زیست و دامپزشکی با اجرای گشتهای مشترک، وضعیت پرندگان تالابها را بهصورت مستمر رصد میکنند تا در صورت مشاهده هرگونه تغییر غیرطبیعی در رفتار، سلامت یا میزان تلفات پرندگان، اقدامات تخصصی و نمونهبرداری لازم در کوتاهترین زمان انجام شود.
وی ادامه داد: تالابهای آذربایجانغربی از جمله زیستگاههای مهم پرندگان آبزی و مهاجر هستند و سلامت این پرندگان، شاخص مهمی برای ارزیابی وضعیت اکولوژیک تالابها به شمار میرود. از این رو پایش پرندگان باید در کنار پایش کیفیت آب، شرایط زیستگاهی و منابع احتمالی آلاینده در تمامی تالابها و زیستگاههای آبی استان ادامه داشته باشد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه همچنین از شهروندان و جوامع محلی خواست در صورت مشاهده تلفات غیرعادی، تجمع پرندگان بیمار یا هرگونه رفتار غیرطبیعی در جمعیت پرندگان، موضوع را به محیط زیست یا شبکه دامپزشکی اطلاع دهند و از تماس و جابهجایی لاشه پرندگان خودداری کنند.
خانی خاطرنشان کرد: بر اساس پایشهای انجامشده، در حال حاضر شرایط عادی است؛ با این حال، پایش مستمر برای حفظ سلامت پرندگان و پیشگیری از بروز هرگونه رخداد احتمالی همچنان ادامه خواهد داشت.