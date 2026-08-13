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با آغاز فصل برداشت محصولات سردرختی، باغداران شهرستان شهریار در حال جمعآوری محصولات متنوع خود هستند. پیشبینی میشود امسال حجم تولیدات باغی این منطقه به بیش از ۱۵۰ هزار تن برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهریار گفت: ۶ هزار و هشتصد هکتار زیر کشت محصولات باغی این شهرستان است.
حقشناس افزود: انواع گوجه سبز، آلو، هلو و شلیل از باغات این شهرستان برداشت میشود.
وی گفت: پیش بینی میشود امسال بیش از ۱۵۰ هزار تن انواع میوههای سردرختی از باغهای این شهرستان برداشت شود.