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عملیات نبش قبر و کاوش در دو محل مشکوک به وجود گورهای جمعی در شمال کوزوومربوط به جنگ سالهای ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ آغاز شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، از سارایوو، عملیات نبش قبر و کاوش در دو محل مشکوک به وجود گورهای جمعی در شمال کوزوو آغاز شده است؛ گورهایی که احتمال میرود بقایای اجساد شماری از مفقودان جنگ سالهای ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ در آنها قرار داشته باشد.
کشف بقایای انسانی در این منطقه، زمینه آغاز کاوشهای جدید را فراهم کرد.
در میان خانوادههایی که این عملیات را با امید دنبال میکنند، خانواده «آدم آدمی»، جراح سرشناسی قرار دارد که در آوریل سال ۱۹۹۹ همراه با ۲۲ تن دیگر از روشنفکران ناپدید شد، «اربلین آدمی»، فرزند او که هنگام ناپدید شدن پدرش تنها ۹ سال داشت، گفت: خانوادهاش سالها برای یافتن بقایای پیکر او تلاش کردهاند.
محل جدید کاوش در نزدیکی منطقهای قرار دارد که آدم آدمی آخرین بار در آن دیده شده بود و همین موضوع امید خانواده او برای روشن شدن سرنوشتش را افزایش داده است.
«آلبین کورتی» نخستوزیر کوزوو نیز اعلام کرده است این احتمال وجود دارد که بقایای برخی از روشنفکران مفقود شده در میان اجساد این گورها باشد، به گفته مقامات کوزوو، این افراد زمانی که تلاش میکردند برای جلوگیری از بازداشت از سوی نیروهای صرب، کوزوو را ترک کنند، دستگیر شدند.
بر اساس آمار «صندوق حقوق بشردوستانه»، سرنوشت حدود یک هزار و ۲۰۰ آلبانیایی، نزدیک به ۴۰۰ صرب و دهها نفر از اقلیت روما که در جریان جنگ کوزوو ناپدید شدند، همچنان نامشخص است.
پرونده مفقودان یکی از حساسترین مسائل در روابط کوزوو و صربستان باقی مانده است، دو طرف در سال ۲۰۲۳ برای روشن شدن سرنوشت مفقودان به توافق رسیدند، اما همچنان یکدیگر را به ایجاد مانع و همکاری نکردن در این زمینه متهم میکنند.
پلیس کوزوو نیز ماه گذشته دو تبعه صرب را به ظن ارتکاب جنایات جنگی مرتبط با گورهای جمعی بازداشت کرد که همچنان در بازداشت به سر میبرند.
برای خانوادههای مفقودان، کاوشهای جدید امیدی دوباره برای روشن شدن سرنوشت عزیزانشان پس از بیش از دو دهه انتظار ایجاد کرده است.