رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور : اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی املاک در پیشگیری از جرایم مربوط به پیش فروش ساختمان موثر است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️ حسن بابایی در سفر به سمنان به اشاره به رونمایی از اولین سند ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی املاک در مشهد مقدس گفت : در این قانون بحث تقسیم نامه و پیش فروش ساختمان است و از کلاهبرداری های احتمالی در این حوزه پیشگیری می کند .

وی افزود: با اجرای این قانون به محض صدور پروانه ساختمان در صورت وجود تعدد واحد در بنا ، تقسیم نامه دارای کد یکتا صادر می‌شود و نقل و انتقال این واحدها باید در دفترخانه اسناد رسمی انجام شود.

به گفته وی ، این فرایند از دیروز در مشهد مقدس اجرایی شده و جرایم مربوط به پیش فروش املاک و فروش یک واحد مسکونی به چند نفر را کاهش می دهد.

معاون قوه قضاییه همچنین تثبیت مالکیت در لایحه‌های مختلف جامعه را یادآور شد و گفت : تثبیت مالکیت مساجد ، بقاع متبرکه و شهرک های صنعتی در کشور در حال اجراست و تلاش می کنیم تا سال آینده همه مساجد و بقاع متبرکه کشور سند دار باشند .

بابایی افزود : هم اکنون ۸۷ درصد شهرک‌های صنعتی کشور و مناطق آزاد سند دار هستند

امروز با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سند مالکیت مسجدالشهدای سمنان اهدا و میز خدمت قضایی در این مسجد برگزار شد .