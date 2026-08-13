به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، گردشگران در ایام سال از نقاط مختلف کشور و حتی گردشگران خارجی برای بازدید از غار علیصدر این جاذبه طبیعی و فرهنگی به استان همدان سفر می‌کنند.

غار علیصدر که به گفته کارشناسان زمین شناسی بیش از ۱۹۰ میلیون سال قدمت دارد جذابیت خاصی برای میهمانان دارد.

گردشگران این غار را بصورت ۱ کیلومتر پیاده روی و ۲ کیلومتر قایق سواری روی آب تماشا میکنند

با بازگشایی مسیر جدید هزار قندیل گردشگران می‌توانند از نزدیک قندیل‌هایی که برای تشکیل هر میلی متر آن بیش از ۱۰۰ سال بطول انجامیده را بازدید کنند.

سالانه بیش از ۸۰۰هزار نفر از این جاذبه بی نظر بازدید می‌کنند.

استان همدان با بیش از ۱۸۰۰ جاذبه تاریخی طبیعی فرهنگی ثبت شده که ۱۲۵ اثر ان در شهرستان کبودراهنگ قرار دارد مقصد مناسبی برای گردشگران و میهمانان است.