یادواره ۴۷شهید والامقام روستای قرن آباد و و منطقه شاهکوه علیادر مسجد جامع این روستا برگزار شد.

گرامیداشت یادو خاطره ۴۷شهید والا مقام روستای قرن آباد و و منطقه شاهکوه علیا

گرامیداشت یادو خاطره ۴۷شهید والا مقام روستای قرن آباد و و منطقه شاهکوه علیا

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، نماینده اسبق مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی در یادواره شهدای روستای قرن آباد گرگان گفت : شهادت عزت می آورد وشرکت درمراسم شهدا به انسان عزت می بخشد.



محمد عباسی افزود : عزاداری امام حسین (ع) وشرکت در مراسم شهدا برای جامعه ومردم سعادت به همراه می آورد.

وی گفت : ما باید این عزت را به فرزندان ونسل جوان انتقال دهیم تا آینده کشور تضمین شود وبه قله برسیم.

عضو هیات امنای بنیاد مستضعفان کشور افزود : دشمن به ویژه آمریکا بد عهد است و این را امامان انقلاب گفته بودند و باید از بد عهدی دشمن از زمان امام حسن (ع)وامام حسین (ع) درس بگیریم .



وی گفت : ترامپ روحیه فرعونی داردو همه چیز را برای خود می خواهد باید مراقب باشیم و زیر بار ظلم نرویم.

عباسی افزود : همه باید با هر سلیقه ضد امریکا باشیم زیرا آنها می خواهند تمدن مارا ازبین ببرند پس حواس ما باید جمع باشد.

وی گفت : ملت ما درحمایت از رهبری و سرداران چند ماه درخیابان هستند و این دفاع جانانه ودلگرم کننده از کشور است که موجب ترس دشمن شده است.