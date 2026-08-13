افزایش دما و رطوبت در استان بوشهر از امروز ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
هواشناسی بوشهر پیشبینی کرد: با تقویت توده هوای گرم، دمای هوا و رطوبت در استان بوشهر از امروز افزایش مییابد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، معاون پیشبینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: براساس پیشبینیها، امروز پنجشنبه در برخی ساعتها شاهد افزایش پوشش ابر و وقوع ناپایداریهای موقت جوی در برخی نقاط استان بهویژه در ارتفاعات و نواحی جنوبی خواهیم بود.
زهرا راستگو از تقویت توده هوای گرم در استان خبر داد و افزود: از امروز (پنجشنبه) تا یکشنبه هفته آینده، دمای هوا در مناطق غیرساحلی استان به ۵۰ درجه سانتیگراد و حتی فراتر خواهد رسید و رطوبت و شرجی هوا نیز در شهرهای ساحلی به حوالی ۹۰ درصد میرسد.
وی با بیان اینکه بیشینه دمای هوای استان در شبانهروز گذشته بین ۴۳ تا ۴۹ درجه در نوسان بوده است، عنوان کرد: شهرستانهای دشتستان، دشتی و تنگستان با ثبت دمای ۴۹ درجه در شبانهروز گذشته، گرمترین نقاط استان بودهاند.
معاون پیشبینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به پیشبینی ادامه وزش باد در استان، گفت: در ساعتهایی از ظهر تا اوایل شب، پدیدههایی نظیر تندباد لحظهای، خیزش گردوخاک محلی، رعدوبرق و بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست.
وی در خصوص وضعیت دریایی استان بوشهر نیز اظهار کرد: جهت وزش باد متغیر، بیشتر جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ و گاهی ۳۶ کیلومتر در ساعت است که هنگام وقوع ناپایداریها، سرعت آن به بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت افزایش مییابد.
راستگو اضافه کرد: ارتفاع موج خلیج فارس هم در سواحل استان ۳۰ تا ۹۰ و گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
وی به زمان جزر و مد دریا در ساحل بندر بوشهر هم اشاره کرد و گفت: فردا زمان جزر اول دریا ساعت ۰۲:۳۴ دقیقه بامداد، مد اول ۰۸:۵۹، جزر دوم ۱۶:۱۸ و مد دوم ۲۲:۱۵ دقیقه خواهد بود.