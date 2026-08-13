فرماندار معمولان با اشاره به پیشرفت قابل توجه عملیات اجرایی ایستگاه‌های پمپاژ چولهول و سرنجه زیودار گفت: برای تکمیل این طرح‌ها ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، بابک امرایی با تشریح آخرین وضعیت طرح‌های حوزه آب معمولان، از پیشرفت قابل توجه عملیات اجرایی ایستگاه‌های پمپاژ چولهول و سرنجه زیودار در این شهرستان خبر داد و گفت: ایستگاه پمپاژ چولهول در حال حاضر ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که برای تکمیل آن ۳۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است.

وی در ادامه به طرح تکمیل ایستگاه پمپاژ سرنجه زیودار اشاره کرد و افزود: این طرح با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی در مراحل پایانی عملیات اجرایی قرار دارد و برای تکمیل آن ۱۰ میلیارد تومان نیاز است.

فرماندار معمولان گفت: سد چولهول و همچنین انجام مطالعات سد بن‌لار از جمله طرح‌هایی است که استاندار و نماینده مردم معمولان و پلدختر در مجلس شورای اسلامی پیگیر رفع موانع و تکمیل عملیات اجرایی این سد‌ها هستند.