



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در ادامه مسابقات وزنه برداری نوجوانان و جوانان دختر و پسر آسیا در ازبکستان امروز در مسابقات دسته ۷۷ کیلوگرم اناهیتا زارعی شیر دختر اهل استان فارس درخشان ظاهر شد و به دو مدال طلا و ۱ برنز نوجوانان و یک نقره جوانان اسیا دست پیدا کرد .

زارعی در دسته ۷۷ کیلوگرم نوجوانان، برنز یکضرب و ۲ طلای دوضرب و مجموع را به دست آورد.

او همچنین توانست نقره با ارزش دوضرب جوانان را هم کسب کند .