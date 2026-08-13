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کتاب خاطرات نخستین مدرسه روستایی ایران که در قلب دیار یزد، محل تحصیل بزرگانی همچون دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن بوده، منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، کتاب خاطرات دانش آموزان و معلمان مدرسه ناصرخسرو ندوشن، نخستین مدرسه روستایی ایران با عنوان «داستان دبستان» در قالب مجموعهای نفیس و پرحجم چاپ و منتشر شد تا صدای نسلهایی که در آن کلاسهای ساده و پرشور درس خواندهاند، فراموش نشود.
این کتاب، که حدود ۶۲۰ صفحه را در بر میگیرد، تنها مجموعهای از یادداشتها نیست؛ بلکه روایتی زنده از تاریخ آموزش در ایران روستایی است. از روزگارِ آموزش سنتی و مکتبخانهای تا ورود علوم و فنون جدید و از شیوههای ابتدایی تدریس تا تحول تدریجی نظام آموزشی، همهچیز در این مجموعه با دقت و دلسوزی بازگو شده است.
این کتاب در بردارنده خاطرات دانشآموزان و معلمان این مدرسه در بیش از یکصد سال از زمان تاسیس تاکنون است که با نثری جذاب و صمیمی به رشته تحریر درآمده تا خواننده نه تنها با تاریخ، که با حال و هوای آن روزگاران نیز آشنا شود.
گردآوری و تدوین این مجموعه نفیس را مؤسسه عامالمنفعه و فرهنگی-اجتماعی اندیشه روشن ندوشن بر عهده داشته است. این مؤسسه با همتی ستودنی، اسناد و روایتهای پراکنده را گرد آورده تا بخشی از میراث معنوی آموزش روستایی ایران را از خطر فراموشی نجات دهد.
علاقهمندان میتوانند برای تهیه کتاب از طریق مؤسسه اندیشه روشن ندوشن ثبت سفارش کنند.
این کتاب نه تنها سندی تاریخی، که دعوتی است به بازخوانی ریشههای آموزش در ایران و ارج نهادن به تلاش کسانی که در سختترین شرایط، چراغ دانایی را در روستاها روشن نگاه داشتهاند.
ندوشن با بیش از ۱۰ هزار نفر جمعیت در فاصله ۸۰ کیلومتری شمال غرب استان یزد واقع است.