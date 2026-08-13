مرحومه محبوبه قاسمی دانش آموز ماژان شهرستان خوسف خراسان جنوبی ،پس از تأیید مرگ مغزی با اهدای اعضای بدنش به چند بیمار نیازمند عضو، حیاتی دوباره بخشید.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مرحومه محبوبه قاسمی دانش آموز پایه نهم دبیرستان شهید شجاع اهل روستای تقی اباد بخش ماژان، پس از تأیید مرگ مغزی با اهدای اعضای بدنش به چند بیمار نیازمند عضو حیاتی دوباره بخشید.



خانواده این دانش آموز فداکار با این اقدام انسان دوستانه، با اهدای عضو زندگی را به دیگران هدیه دادند و یاد و خاطر آنان برای همیشه زنده ماند.



