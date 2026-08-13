تیم نوجوانان پالایش نفت آبادان با تکیه بر استعداد‌های بومی آبادان و استان خوزستان، در هفته نخست لیگ دسته یک تکواندو نوجوانان کشور به میدان می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان ، تیم نوجوانان پالایش نفت آبادان در گروه یک رقابت‌های لیگ دسته یک تکواندو نوجوانان کشور حضور خواهد داشت.

نوجوانان پالایش نفت آبادان روز‌های ۲۴ و ۲۵ مردادماه در خانه تکواندو استان البرز، در چارچوب هفته نخست این رقابت‌ها، برابر حریفان خود به رقابت می‌پردازند.

این تیم با بهره‌گیری از ظرفیت و استعداد‌های بومی آبادان و استان خوزستان، با هدف شناسایی، پرورش و ارتقای تکواندوکاران مستعد و آینده‌دار در این مسابقات شرکت کرده است.

هدایت تیم نوجوانان پالایش نفت آبادان را روح‌الله گودرزی، از مربیان بومی و باتجربه تکواندو، بر عهده دارد.

حضور نوجوانان آبادانی در لیگ دسته یک کشور، فرصتی برای کسب تجربه و میدان دیدن استعداد‌های جوان خوزستانی و گامی در مسیر پشتوانه‌سازی برای آینده تکواندو استان به شمار می‌رود.