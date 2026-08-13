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تیم نوجوانان پالایش نفت آبادان با تکیه بر استعدادهای بومی آبادان و استان خوزستان، در هفته نخست لیگ دسته یک تکواندو نوجوانان کشور به میدان میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان ، تیم نوجوانان پالایش نفت آبادان در گروه یک رقابتهای لیگ دسته یک تکواندو نوجوانان کشور حضور خواهد داشت.
نوجوانان پالایش نفت آبادان روزهای ۲۴ و ۲۵ مردادماه در خانه تکواندو استان البرز، در چارچوب هفته نخست این رقابتها، برابر حریفان خود به رقابت میپردازند.
این تیم با بهرهگیری از ظرفیت و استعدادهای بومی آبادان و استان خوزستان، با هدف شناسایی، پرورش و ارتقای تکواندوکاران مستعد و آیندهدار در این مسابقات شرکت کرده است.
هدایت تیم نوجوانان پالایش نفت آبادان را روحالله گودرزی، از مربیان بومی و باتجربه تکواندو، بر عهده دارد.
حضور نوجوانان آبادانی در لیگ دسته یک کشور، فرصتی برای کسب تجربه و میدان دیدن استعدادهای جوان خوزستانی و گامی در مسیر پشتوانهسازی برای آینده تکواندو استان به شمار میرود.