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مرگ گسترده ماهیها در رودخانه تلار در محدوده سوادکوه و قائم شهر، بار دیگر نگرانیها درباره آلودگی این رودخانه و ضرورت شناسایی منشأ آلودگی و برخورد با عاملان آن را افزایش داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تلفات تعدادی از آبزیان در برخی مقاطع رودخانه تلار در پی بارندگیهای اخیر و تغییر برخی شاخصهای کیفی آب، در دست بررسی کارشناسی قرار گرفت.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قائم شهر گفت: در پی بارندگیهای اخیر و افزایش روانآبهای سطحی، آب رودخانه تلار در برخی مقاطع گلآلود شده و تغییراتی در برخی شاخصهای کیفی آب، از جمله کاهش اکسیژن محلول، مشاهده شده است که میتواند از عوامل تلفات تعدادی از آبزیان باشد.
سیده مریم حسینی افزود: بررسی شاخصهایی از جمله اکسیژن محلول، دما، pH، کدورت و مواد معلق آب در دستور کار قرار دارد.
وی گفت: احتمال ورود کود و سموم ناشی از فعالیتهای شالیزاری نیز در حال بررسی است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست قائم شهر افزود: با توجه به سوابق و ظرفیتهای احتمالی ورود آلایندهها در مسیر رودخانه، منابع احتمالی از جمله فاضلابهای خانگی و صنعتی، رانش زمین در محدوده فعالیتهای زغالسنگ البرز مرکزی و فعالیت شهرکهای صنعتی نیز در دست بررسی است.
حسینی تأکید کرد: بررسیهای کارشناسی برای شناسایی منابع احتمالی ورود آلایندهها و مشخص شدن عوامل مؤثر در تلفات آبزیان ادامه دارد.
مردم و فعالان محیط زیست نیز خواستار شناسایی منشأ آلودگی احتمالی و برخورد قانونی با عاملان آن شدند.
پیش از این نیز در پی رهاسازی پساب صنعتی یکی از شرکتهای صنعتی منطقه سوادکوه به رودخانه تلار، خسارتهایی به آبزیان و محیط زیست مناطق پاییندست وارد شده بود.