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در راستای اجرای طرح ساماندهی واحدهای صنفی در شهرستان دماوند، گشت مشترک تخصصی با شناسایی تعدادی از واحدهای متخلف نانوایی، اقدام به تشکیل پرونده تعزیراتی و صدور اخطارهای مهر و موم نمود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این گشت نظارتی که با هدف پایش دقیق کیفیت و قیمت کالاها انجام گرفت، به بررسی وضعیت فعالیت واحدهای تابعه این اتحادیه، از جمله نانواییها، خشکهپزیها، قنادیها، مراکز عرضه خشکبار و واحدهای فروش لوازم قنادی اختصاص داشت.
در این بازدید، علاوه بر نظارت بر کیفیت محصولات، رسیدگی به شکایات مردمی واصله نیز در دستور کار بازرسان قرار گرفت.
اسماعیلی، رئیس اتحادیه نانوایان شهرستان دماوند در حاشیه این بازدید، با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط قانونی توسط اصناف، اظهار کرد: متأسفانه عمده تخلفات مشاهدهشده مربوط به واحدهای فاقد پروانه کسب است که به دلیل ناآگاهی از قوانین و مقررات نظام صنفی، دست به تخلف میزنند.
وی افزود: در جریان این بازرسیها، برای ۴ واحد متخلف به دلیل ارتکاب تخلفاتی نظیر «گرانفروشی»، «تداخل صنفی»، «عدم درج قیمت»، «عرضه آرد خارج از شبکه» و «فروش اجباری کالا»، پرونده تعزیراتی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی و ارجاع به مراجع قضایی آماده شد.
رئیس اتحادیه نانوایان دماوند همچنین از صدور اخطار کتبی ۷ روزه برای ۳ واحد دیگر خبر داد و تصریح کرد: به این واحدها فرصت داده شد تا در مهلت تعیینشده نسبت به رفع ایرادات و اخذ مجوزهای قانونی اقدام کنند؛ در غیر این صورت، با حکم قضایی مهر و موم خواهند شد.
این مقام مسئول در پایان با دعوت از تمامی کسبه به فعالیت در چارچوب قانون، خاطرنشان کرد: از تمامی صاحبان واحدهای صنفی نانواییها، قنادیها و فروشندگان خشکبار درخواست میشود برای پیشگیری از بروز مشکلات قضایی و پلمب محل کسب، هرچه سریعتر نسبت به دریافت پروانه کسب و رعایت قوانین مربوطه اقدام کنند.