شبکه ورزش در ادامه برگزاری مسابقات وزنه‌برداری جوانان آسیا، امروز پنجشنبه ۲۲ مرداد از ساعت ۱۶، پیکار پوریا عباسپوریان نماینده کشورمان را در وزن ۹۵+ کیلوگرم را با گزارشگری رضا پور عالی به صورت زنده و در برنامه «مثبت ورزش» پوشش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان آسیا، از سه شنبه ۲۰ مرداد تا جمعه ۲۳ مرداد در اوزان و ساعات مختلف در برنامه «مثبت ورزش» و به صورت زنده از شبکه ورزش در حال پخش است.

این دوره از مسابقات در تاشکند ازبکستان در حال برگزاری است و تیم ملی کشورمان با ۱۱ ورزشکار در رده سنی جوانان در این مسابقات حضور پیدا کرده است.