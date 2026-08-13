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رئیس هیئت کشتی کردستان از میزبانی سنندج در هفته نخست لیگ سراسری کشتی آزاد و فرنگی جوانان کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، خیرآبادی رئیس هیئت کشتی کردستان گفت: این رقابتها دوم و سوم شهریورماه با حضور ۴۷ تیم در دو رشته آزاد و فرنگی برگزار میشود.
به گفته وی تیم کلینیک آرای سنندج نماینده کردستان در این مسابقات است و در هر دو رشته به مصاف حریفان خود میرود.
خیرآبادی هدف از برگزاری این رقابتها را استعدادیابی و تقویت پشتوانههای کشتی کشور عنوان کرد.
وی همچنین از آمادگی کامل کردستان برای میزبانی این رقابتها خبر داد.