به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، خیرآبادی رئیس هیئت کشتی کردستان گفت: این رقابت‌ها دوم و سوم شهریورماه با حضور ۴۷ تیم در دو رشته آزاد و فرنگی برگزار می‌شود.

به گفته وی تیم کلینیک آرای سنندج نماینده کردستان در این مسابقات است و در هر دو رشته به مصاف حریفان خود می‌رود.

خیرآبادی هدف از برگزاری این رقابت‌ها را استعدادیابی و تقویت پشتوانه‌های کشتی کشور عنوان کرد.

وی همچنین از آمادگی کامل کردستان برای میزبانی این رقابت‌ها خبر داد.