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صدا و سیمای استان زنجان بمنظور تکمیل کادر نیروی انسانی خود ، متقاضیان جذب را از طریق برگزاری آزمون، مصاحبه علمی و تخصصی و ارزیابی شایستگی در برخی مشاغل دعوت به همکاری میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ صداوسیمای استان زنجان از میان واجدان شرایط با اولویت بومیپذیری در رشتههای فنی و مهندسی و مشاغل برنامه ریزی و مالی و اداری وصیانت و حفاظت، نیرو جذب میکند.
بر این اساس، متقاضیان میتوانند از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ز طریق سامانه الکترونیکی jobregister.ir نسبت به ثبتنام اقدام کنند.