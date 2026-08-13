صدا و سیمای استان زنجان بمنظور تکمیل کادر نیروی انسانی خود ، متقاضیان جذب را از طریق برگزاری آزمون، مصاحبه علمی و تخصصی و ارزیابی شایستگی در برخی مشاغل دعوت به همکاری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ صداوسیمای استان زنجان از میان واجدان شرایط با اولویت بومی‌پذیری در رشته‌های فنی و مهندسی و مشاغل برنامه ریزی و مالی و اداری وصیانت و حفاظت، نیرو جذب می‌کند.

بر این اساس، متقاضیان می‌توانند از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ز طریق سامانه الکترونیکی jobregister.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.