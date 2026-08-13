پنجمین دوره محفل ادبی عصر شعر کلمات نذری به مناسبت شهادت امام رضا(ع) با حضور جمعی از شاعران و اهالی قلم آیینی مازندران در بابل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، پنجمین دوره محفل ادبی عصر شعر کلمات نذری به مناسبت ایام شهادت حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) با حضور جمعی از شاعران برجسته و اهالی قلم آیینی مازندران در بابل برگزار شد.

این مراسم در کتابخانه شهیدان نجاریان شهرستان بابل و با حضور مدیرکل کتابخانه‌های مازندران، فرماندار بابل و جمعی از علاقه‌مندان به شعر آیینی برگزار شد.

در این محفل، شاعران آیینی استان با محوریت مظلومیت امام رضا (ع)، سروده‌های خود را در قالب اشعار آیینی و کلمات نذری ارائه کردند.

پنجمین دوره عصر شعر کلمات نذری با استقبال علاقه‌مندان به شعر و ادبیات آیینی همراه بود.