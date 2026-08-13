حمیدرضا زارعی، نماینده ایران در دسته ۹۵ کیلوگرم جوانان، در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در تاشکند عملکردی درخشان داشت و با کسب سه نشان طلا، قهرمان شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، زارعی در حرکت یک‌ضرب ابتدا وزنه‌های ۱۵۵ و ۱۶۲ کیلوگرم را با موفقیت مهار کرد و در سومین تلاش نیز ۱۶۴ کیلوگرم را بالای سر برد تا مدال طلای یک‌ضرب را از آن خود کند.

نماینده ایران در دوضرب نیز بدون از دست دادن هیچ‌کدام از تلاش‌هایش روی تخته ظاهر شد. زارعی ابتدا ۲۰۰ کیلوگرم و سپس ۲۰۶ کیلوگرم را مهار کرد و در سومین حرکت با ثبت ۲۱۴ کیلوگرم به نشان طلای دوضرب رسید.

وزنه ۲۱۴ کیلوگرمی همچنین باعث شد زارعی رکورد جهان را در این حرکت جابه‌جا کند.

او در مجموع با ثبت حدنصاب ۳۷۸ کیلوگرم، سومین نشان طلای خود را نیز به دست آورد و با سه طلا، قهرمان دسته ۹۵ کیلوگرم جوانان آسیا شد.

در همین دسته، مهدی عسگری در بخش نوجوانان نیز با مهار ۱۵۴ کیلوگرم در یک‌ضرب، در جایگاه چهارم قرار گرفت. او در دوضرب وزنه‌های ۱۸۰ کیلوگرم را با موفقیت مهار کرد، اما دو تلاش بعدی خود روی وزنه‌های ۱۹۰ و ۱۹۲ کیلوگرم را از دست داد و در نهایت با مجموع ۳۳۴ کیلوگرم به کار خود پایان داد.

امیرمحمد رحمتی، دیگر نماینده ایران در بخش جوانان، در یک‌ضرب هر سه تلاش خود را از دست داد و نتوانست در جدول نهایی قرار بگیرد؛ هرچند در دوضرب موفق به مهار وزنه‌های ۱۸۱ و ۱۸۹ کیلوگرم شد.