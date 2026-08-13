به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دکتر ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، به مناسبت هفته خبرنگار امروز با حضور در تحریریه خبرگزاری صدا و سیمای استان فارس، ضمن تقدیر از مدیر کل و همکاران معاونت خبر این مرکز، عملکرد صدا و سیمای فارس را در دوران جنگهای تحمیلی شایسته تقدیر دانست.

عزیزی با بیان اینکه صدا و سیمای استان فارس در دو جنگ تحمیلی اخیر خوش درخشید ، افزود: مرجعیت صدا و سیما در شکل گیری حضور مردم در میادین و خیانها ، هدایت افکار عمومی و ایجاد وحدت در جامعه از مهمترین اقدامات تبینی صدا و سیمای فارس بود.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، خبرنگاران را افسران جبهه نبرد اراده ها دانست و افزود: رسانه ملی نقش مهمی در مقابله با ابهامات، شبه ها و جنگ روانی دشمن دارد.

عزیزی با اشاره به بازدیدهای خود از تنگه هرمز، شهر های جنوبی کشور و حضور در بین مردم در تجمعات شبانه در مناطق مختلف ایران گفت: خبرنگاران صداوسیمای فارس همواره با حضور به موقع در صحنه، وقایع جنگ را به خوبی پوشش دادند.

رئوف، مدیر کل صدا و سیمای استان فارس نیز در این بازدید با ارائه گزارشی از عملکرد صدا و سیمای فارس در دوران جنگ تحمیلی اخیر، پخش زنده تمامی تجمعات شبانه شیراز، شهرستانها و برخی روستاهای استان ، اعزام تیم خبری به تنگه هرمز و مناطق جنوبی کشور را از مهمترین اقدامات این مرکز عنوان کرد.

به مناسبت هفته خبرنگار، مسئولان مختلف استان از جمله تولیت آستان مقدس حضرت احمدبن موسی (ع) شاهچراغ، استاندار فارس، فرمانده سپاه فجر استان، فرمانده نیروی انتظامی استان، فرمانده یگان ویژه مستقر در فارس، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و مدیرعامل آبفای شیراز با حضور در تحریریه خبرگزاری صدا و سیمای فارس از مدیر کل صدا و سیما و همکاران خبرگزاری قدردانی کردند.