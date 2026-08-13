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وزارت اطلاعات از انهدام ۲ هستهی عملیاتی گروهک تروریستی - تکفیری بازداشت ۴ تروریست و هلاکت ۲ تن در استان سیستان و بلوچستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از وزارت اطلاعات، به استحضار شهروندان گرامی میرساند در پرتو الطاف الهی و در ادامه اقدامات آفندی-پدافندی سربازان گمنام امامزمان(عج) در ادارهکل اطلاعات سیستان وبلوچستان، و هم افزایی رزمندگان غیور قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و دلاور مردان فراجا، ۲ هستهی سازمان یافته وارداتی دیگر از گروهکهای تروریستی-تکفیری وابسته به سرویسهای جاسوسی دشمن آمریکایی-صهیونی به هنگام ورود به کشور شناسایی و پیش از هرگونه اقدام ایذایی، در سلسله عملیاتهای نیروهای اطلاعاتی استان در شهرستان خاش، تعداد ۴ نفر از تروریستها دستگیر و ۲ نفر در درگیری با نیروهای حافظ امنیت به هلاکت رسیدند.
این دو هستهی عملیاتی آموزش دیده وارداتی مزدور دشمن آمریکایی-صهیونیستی قصد اجرای طرح دشمن در ناامن سازی استان و ضربه به زیرساختهای اقتصادی جنوب استان را داشتند که قبل از هرگونه اقدام، شناسایی و متلاشی شدند.
همچنین در ادامه سلسله اقدامات نیروهای حافظ امنیت جهت تامین امنیت اجتماعی شهروندان استان، یک باند ۴ نفره سازمان یافته شرارت و مخل نظم و امنیت عمومی در شهرستان زاهدان که درصدد ربایش شهروندان این شهر و باجگیری از خانواده آنان بود، در تور اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) قرار گرفته و به همراه مقادیری سلاح و تجهیزات دستگیر شدند.
در پایان ضمن تشکر مجدد از مردم همیشه در صحنه برای ارائه گزارشهای مردمی، همچنان تقاضا میشود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات(۱۱۳) یا درگاههای رسمی این وزارت، در پیام رسانهای ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به نشانی vaja113@(با تیک آبی) گزارش فرمایند.
ادارهکل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان