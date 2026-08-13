آذربایجان شرقی سوگوار شهادت امام رضا (ع)
مردم آذربایجان شرقی همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع) با برگزاری دستههای عزاداری و آیینهای سینهزنی ارادت خود را به امام هشتم شیعیان ابراز کردند.
برپایی موکب ها، پخت و توزیع غذا و پهن کردن سفرههای احسان و برپایی ایستگاههای صلواتی در مناطق مختلف استان از دیگر برنامههای سالروز شهادت امام رئوف علی بن موسی الرضا (علیه السلام) بود.
امسال نیز مردم آذربایجان شرقی با حضور در این آیینها ضمن گرامیداشت سالروز شهادت امام رضا (ع) بار دیگر ارادت خود را به اهل بیت پیامبر اسلام (ص) به نمایش گذاشتند.
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