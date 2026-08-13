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شمارههای ۱۲ و ۱۳ نشریات «نقارهخونه» و «گلدسته» با مطالبی متنوع درباره سیره پیامبر اسلام (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، ویژه کودکان و نوجوانان در انتشارات بهنشر منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، انتشارات بهنشر همزمان با ایام پایانی ماه صفر، شمارههای ۱۲ و ۱۳ دو نشریه «نقارهخونه» ویژه کودکان و «گلدسته» ویژه نوجوانان را منتشر کرد؛ نشریاتی که با هدف آشنایی مخاطبان با زندگی و کرامات پیامبر اسلام (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، مجموعهای از مطالب داستانی، آموزشی، سرگرمی و معرفتی را ارائه میکنند.
«نقارهخونه»؛ همراه کودکان زائر
«نقارهخونه» در شمارههای جدید خود مطالبی همچون «معلم هشت ساله»، شعر، پینمای «یک کار خوب گنجشکی»، «سلام فرمانده کوچولو»، جدول و سرگرمی، «موشکهای خوشمزه»، آموزش ساخت کاردستی، آموزش هوش مصنوعی، «قلکهای آسمانی»، «سرباز مهربان» و «از میناب تا حرم» را برای مخاطبان کودک منتشر کرده است.
این نشریه علاوه بر مطالب سرگرمکننده، بخشهایی با موضوعات معرفتی و مهارتی دارد و در قالب داستان، شعر، پینما و سرگرمی، محتوای خود را در اختیار کودکان قرار میدهد.
«گلدسته»؛ ویژه نوجوانان
شمارههای جدید «گلدسته» نیز با مطالبی متناسب با گروه سنی نوجوان منتشر شده است. «کیسه پول»، شعر، پینمای «نتیجه سفر طائف»، معرفی رواق دارالذکر، جدول و سرگرمی، «پیرمرد وسط بلوار»، آموزش ساخت کاردستی، آموزش هوش مصنوعی، «شهر کوچک ما»، «هدیهای برای آسمان» و «سلامهای سبز ادامه دارد» از مطالب این شماره از ویژه نامه گلدسته است.
در این نشریه نیز موضوعات دینی و معرفتی در کنار داستان، سرگرمی و مطالب آموزشی قرار گرفته تا نوجوانان در قالبهای متنوع با سیره و زندگی پیامبر اسلام (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) آشنا شوند.
فایل الکترونیکی هر دو نشریه بهصورت رایگان در اختیار کودکان، نوجوانان و خانوادهها قرار گرفته است. همچنین نسخه چاپی «نقارهخونه» ویژه زائران کودک و «گلدسته» ویژه زائران نوجوان در حرم مطهر امام رضا (ع) توزیع میشود.