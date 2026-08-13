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پیشبینی میشود دمای هوا در استان مرکزی در دو روز آینده با افزایش نسبی همراه باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس ادارهکل هواشناسی استان مرکزی در پیشبینی وضعیت هوا گفت: بر اساس بررسیها، تا اوایل هفته آینده جریانات سطحی موثر بر استان شرقی است. با توجه به وزش باد در بیابانهای مرکزی کشور، افزایش ظرفیت انتقال گردوخاک به استان و خیزش گردوخاک محلی در نواحی مستعد استان در برخی از ساعات، بویژه ساعات بعدازظهر و اوایل شب پیشبینی شده است.
بر اساس بررسیها، به دلیل وجود رطوبت در لایههای میانی جو آسمان استان از امروز تا اواسط هفته آینده در برخی از ساعات بویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، افزایش ابر دور از انتظار نیست.
در دو روز آینده دمای هوا افزایش نسبی خواهد داشت.