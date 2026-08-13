به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ورزشکاران نوجوان در قالب جدول دوحذفی در رقابت های تنیس روی میز با یکدیگر رقابت می‌کنند و نتایج به‌دست‌آمده، امتیازات آنان را در رتبه بندی مشخص خواهد کرد.

رقابت‌های رتبه بندی نوجوانان پسر شش دور در سال برگزار می‌شود و در پایان، بر اساس مجموع امتیازات و نتایج کسب‌شده در مراحل مختلف، نفرات برتر رتبه ها مشخص می شود و با اهدای جوایز از آنان قدردانی خواهد شد.

رقابت‌های تنیس روی میز نوجوانان با هدف ایجاد فضای رقابتی مستمر، شناسایی استعداد‌ها و ارتقای سطح فنی نوجوانان تنیس روی میز کیش برگزار می‌شود.