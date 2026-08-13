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دور اول رقابتهای رتبه بندی تنیس روی میز نوجوانان پسر با حضور ۲۷ ورزشکار در مجموعه ورزشی المپیک کیش آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ورزشکاران نوجوان در قالب جدول دوحذفی در رقابت های تنیس روی میز با یکدیگر رقابت میکنند و نتایج بهدستآمده، امتیازات آنان را در رتبه بندی مشخص خواهد کرد.
رقابتهای رتبه بندی نوجوانان پسر شش دور در سال برگزار میشود و در پایان، بر اساس مجموع امتیازات و نتایج کسبشده در مراحل مختلف، نفرات برتر رتبه ها مشخص می شود و با اهدای جوایز از آنان قدردانی خواهد شد.
رقابتهای تنیس روی میز نوجوانان با هدف ایجاد فضای رقابتی مستمر، شناسایی استعدادها و ارتقای سطح فنی نوجوانان تنیس روی میز کیش برگزار میشود.