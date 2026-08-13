مراسم سوگواری سالروز شهادت حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع)، امروز با حضور جمعی از مردم و عاشقان خاندان عصمت و طهارت (ع) در مسجد ثامن‌الائمه آبادان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان در این مراسم، عزاداران با حضور در مسجد ثامن‌الائمه (ع)، ضمن گرامیداشت سالروز شهادت هشتمین امام شیعیان، با برپایی آیین‌های سوگواری، نوحه‌خوانی و سینه‌زنی، در غم شهادت امام رضا (ع) به عزاداری پرداختند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با قرائت اشعار و مراثی در وصف امام هشتم (ع)، بر محبت و ارادت خود به اهل‌بیت پیامبر اکرم (ص) تأکید کردند و یاد و سیره آن حضرت را گرامی داشتند.

سخنران این مراسم نیز با تشریح ابعاد مختلف شخصیتی امام رضا (ع)، به ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری آن حضرت پرداخت و «رأفت و مهربانی» را از برجسته‌ترین صفات امام رضا (ع) برشمرد.

وی با اشاره به جایگاه والای امام رضا (ع) در میان مسلمانان و شیعیان، گفت: سیره آن حضرت تنها به دوران امامت ایشان محدود نمی‌شود و می‌تواند الگویی برای زندگی فردی و اجتماعی انسان امروز باشد.

در ادامه این مراسم، بر ضرورت توجه بیشتر به سیره اهل‌بیت (ع) و رهروی از مسیر ائمه اطهار (ع) تأکید شد.

عزاداران آبادانی در پایان این آیین، با سوگواری و سینه‌زنی، بار دیگر ارادت و دلدادگی خود را به حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) ابراز کردند.