استمرار عرضه بنزین در فارس با نرخها و سهمیههای فعلی
سرپرست شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه فارس با تأکید بر تداوم روند عادی عرضه سوخت در استان، گفت: بنزین همچنان با نرخهای مصوب ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان و مطابق سهمیههای تعیینشده عرضه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه فارس با تأکید بر تداوم روند عادی عرضه سوخت در استان، گفت: بنزین همچنان با نرخهای مصوب ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان و مطابق سهمیههای تعیینشده عرضه میشود و سقف سوختگیری کارتهای اضطراری جایگاهها نیز برای رفاه مردم از ۱۵ به ۲۵ لیتر در هر مرحله افزایش یافته است.
فضلالله اکبری در پی انتشار برخی شایعات و ایجاد نگرانی درباره احتمال تغییر در روند عرضه سوخت، بر استمرار شرایط فعلی تأکید کرد و از شهروندان خواست اخبار مربوط به تأمین و توزیع سوخت را از منابع معتبر پیگیری کنند.
وی با تأکید بر ثبات وضعیت عرضه بنزین در استان فارس، گفت: فرآیند تأمین و توزیع سوخت در استان طبق روال معمول در حال انجام است و بنزین با سه نرخ مصوب ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان عرضه میشود.
اکبری افزود: تمام زیرساختهای توزیع سوخت در استان فارس در وضعیت مطلوب قرار دارند و روند عرضه سوخت در جایگاهها بدون تغییر و مطابق روال معمول ادامه دارد.
سرپرست شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه فارس همچنین از افزایش سقف سوختگیری با کارتهای اضطراری جایگاهها خبر داد و گفت: برای رفاه حال مردم و با پیگیریهای انجامشده، سقف سوختگیری کارتهای اضطراری جایگاهها از ۱۵ لیتر به ۲۵ لیتر در هر مرحله افزایش یافته است.
اکبری با اطمینانبخشی به مردم استان فارس درباره استمرار شرایط فعلی، تأکید کرد: جای نگرانی درباره تأمین سوخت مورد نیاز هماستانیها وجود ندارد و روند تأمین و توزیع سوخت در استان طبق برنامه ادامه خواهد داشت.
وی از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات مربوط به وضعیت سوخت را صرفاً از منابع معتبر و روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه فارس پیگیری کنند و به شایعات منتشرشده در این زمینه توجه نداشته باشند.
سرپرست شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه فارس در پایان، استفاده از کارت سوخت شخصی و مدیریت مصرف و استفاده بهینه از سوخت را به شهروندان توصیه کرد.