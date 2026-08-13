به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در پیام سید سعید شاهرخی به مناسبت روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بیست و دوم مردادماه، روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی، نماد بارز مردم‌سالاری کارآمد و فرصتی برای تکریم نهاد‌هایی است که با اراده‌ای برخاسته از بطن جامعه، در مسیر پیشرفت و تعالی میهن اسلامی گام بر می‌دارند. در نظام حکمرانی نوین، سازمان‌های مردم نهاد به عنوان سرمایه اجتماعی و شرکای توانمند دستگاه‌های اجرایی شناخته می‌شوند و دولت چهاردهم حضور هوشمندانه و تخصصی تشکل‌های غیر دولتی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تحقق سیاست‌های کلان توسعه اجتماعی می‌داند.

فعالیت‌های مجاهدانه شما در عرصه‌های متعدد از جمله تقویت مشارکت‌های عمومی، ارائه خدمات تخصصی در حوزه‌های سلامت و درمان، حفاظت از میراث زیست محیطی و اهتمام در اجرای برنامه‌های عام المنفعه و خیرخواهانه، نشان دهنده ظرفیت‌های بی بدیل غیر دولتی است به ویژه نقش آفرینی موثر شما در ارتقای تاب آوری جامعه در مواجهه با بحران ها، حضور فعال در تجمعات و فعالیت‌های فرهنگی و همچنین مدیریت مدبرانه در مواکب مردمی و میدان داری و پشتیبانی از نیرو‌های نظامی و امنیتی، مصادیق بارزی از مسئولیت پذیری اجتماعی است که شایسته قدردانی و پاسداشت است.

با این حال با عنایت به ضرورت حرکت به سمت الگو‌های تخصصی و هدفمند از تمامی کنشگران مدنی انتظار می‌رود با اتخاذ رویکرد‌های کارشناسانه و بهره گیری از توان نخبگانی به مثابه بازوانی توانمند در کنار دولت برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و حل مسائل اولویت دار استان نقش آفرینی کنند، دولت نیز مصمم است با تسهیل گری در فرآیند‌های قانونی، حمایت از ایده‌های نوآورانه و تقویت بستر‌های گفت‌و‌گو، نقش یاریگری دولت را برای تشکل‌های مردم نهاد بیش از پیش نهادینه نماید.

اینجانب ضمن گرامیداشت این روز، از تمامی مدیران، اعضا و داوطلبان خدوم تشکل‌های مردم نهاد که با پایبندی به آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی، خالصانه در مسیر خدمت به هموطنان عزیز در استان کوشیده‌اند، قدردانی نموده و امیدوارم در سایه این تعامل سازنده و هم افزایی ساختارمند، شاهد توفیقات روزافزون در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار استان باشیم.

تداوم توفیقات شما عزیزان را در مسیر خدمت به خلق و اعتلای نام پرافتخار ایران اسلامی عزیز و استان لرستان همیشه سربلند را از درگاه ایزد منان خواستارم.

سید سعید شاهرخی

استاندار لرستان