به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ نشست طرح و بررسی برنامه جامع مدیریت سگ‌های پرسه‌زن و پیش‌نویس سند ملی حذف مرگ انسانی ناشی از بیماری هاری در کشور با حضور امامی رضوی، مشاور وزیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط در دبیرخانه این شورا برگزار شد.

امامی رضوی رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با تأکید بر ضرورت پیگیری و انجام اقدامات لازم برای تسریع در نهایی‌شدن آیین‌نامه مرتبط با حکم برنامه هفتم پیشرفت در زمینه مدیریت سگ‌های پرسه‌زن، بر اتخاذ رویکرد محله‌محور در مدیریت و کنترل این حیوانات و افزایش مسئولیت‌پذیری صاحبان سگ‌ها در زمینه واکسیناسیون و رعایت الزامات پیشگیری از حیوان‌گزیدگی تأکید کرد.

در این نشست، موضوع اجرای جزء (۲) بند (ث) ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت در خصوص تهیه برنامه جامع مدیریت سگ‌های پرسه‌زن، چالش‌های پیش‌رو و دلایل تأخیر در نهایی‌شدن و تصویب این برنامه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برنامه حذف هاری در کشور که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین شده است، ارائه و با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌نقش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

نمایندگان دستگاه‌ها نیز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری هاری و مدیریت سگ‌های پرسه‌زن، مهم‌ترین چالش‌ها و موانع اجرایی موجود را تشریح کردند و بر ضرورت تقویت هماهنگی و همکاری بین‌بخشی برای اجرای مؤثر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده تأکید کردند.

دکتر سید حسن امامی رضوی در این نشست، ضمن تأکید بر ضرورت پیگیری و انجام اقدامات لازم برای تسریع در نهایی‌شدن آیین‌نامه مرتبط با حکم برنامه هفتم پیشرفت، به اهمیت اتخاذ رویکرد محله‌محور در مدیریت و کنترل سگ‌های پرسه‌زن و خانگی اشاره کرد و بر ضرورت افزایش مسئولیت‌پذیری صاحبان سگ‌ها در زمینه واکسیناسیون حیوانات و رعایت الزامات پیشگیری از حیوان‌گزیدگی تأکید کرد.

در پایان این نشست نیز بر تداوم همکاری و تعامل دستگاه‌های مسئول و بهره‌گیری از رویکردی هماهنگ و جامع برای پیشگیری از موارد حیوان‌گزیدگی و کنترل و حذف بیماری هاری در کشور تأکید شد.