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آیتالله معلمی نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، در آئین سنتی ۲۸ صفر بندپی شرقی بابل، اخلاق نبوی را الگویی جامع برای زندگی فردی و اجتماعی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، آئین سنتی ۲۸ صفر با بیش از نیم قرن قدمت، با حضور گسترده مردم و سخنرانی آیتالله معلمی، نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، در آستان مقدس امامزاده عباس بندپی شرقی بابل برگزار شد.
این مراسم هرساله با حضور مردم منطقه بندپی برگزار میشود و امسال نیز همزمان با ایام رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، با حضور پرشور ارادتمندان اهلبیت (ع) همراه بود.
آیتالله معلمی در این مراسم با تسلیت ایام رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، به تبیین سیره و اخلاق پیامبر اسلام (ص) پرداخت و با اشاره به آیه شریفه وَإِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، اخلاق نبوی را کاملترین و جامعترین الگوی اخلاقی برای بشریت دانست.
وی گفت: پیامبر اکرم (ص) پیش از بعثت نیز به صداقت و امانتداری شناخته میشد و در برخورد با مردم، حتی دشمنان خود، مظهر رحمت و مهربانی بود.
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری افزود: عفو و گذشت پیامبر اکرم (ص) در فتح مکه، نمونهای از اخلاق کریمانه آن حضرت است که نشان میدهد میتوان با اخلاق نیکو دلهای خصمانه را به سوی حق جذب کرد.
آیتالله معلمی با اشاره به سیره اجتماعی پیامبر (ص) گفت: اخلاق نبوی محدود به عبادت و مسجد نیست و باید در روابط با خانواده، همسایه، کارگر و حتی حیوانات نیز نمود داشته باشد.
وی افزود: پیامبر اکرم (ص) با خوشخلقی، مشورت با اصحاب، مهربانی با کودکان و احترام به بزرگان، جامعهای را بنا کرد که کرامت انسانی در آن حفظ میشد.
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر نیاز جامعه به سبک زندگی نبوی گفت: اگر سیره پیامبر (ص) در روابط اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی حاکم شود، بسیاری از مشکلات اخلاقی و معضلات اجتماعی برطرف خواهد شد.
آیتالله معلمی در ادامه با اشاره به شخصیت امام حسن مجتبی (ع)، آن حضرت را نماد بردباری، کرامت و عقلانیت در تاریخ اسلام دانست و گفت: امام حسن مجتبی (ع) به کریم اهلبیت (ع) شهرت داشت و در بخشندگی و سخاوت زبانزد بود.
وی افزود: صلح امام حسن (ع) با معاویه از سر ضعف و ترس نبود، بلکه تصمیمی آگاهانه برای حفظ کیان اسلام، جلوگیری از ریخته شدن خون مسلمانان و حراست از تشیع بود.
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری گفت: امام حسن (ع) با این صلح، ماهیت بنیامیه را برای تاریخ آشکار کرد و زمینهساز نهضت عاشورا و قیام امام حسین (ع) شد.
آیتالله معلمی در پایان، حاضران بهویژه جوانان و نوجوانان را به شناخت بیشتر سیره پیامبر اکرم (ص) و اهلبیت (ع) دعوت کرد و گفت: بهرهگیری از این گنجینه علمی و معنوی میتواند جامعه را در مسیر کمال و سعادت قرار دهد.
آئین سنتی ۲۸ صفر در آستان امامزاده عباس بندپی شرقی بابل از آئینهای مذهبی ریشهدار منطقه است که نسلهای مختلف آن را از گذشته تاکنون زنده نگه داشتهاند.