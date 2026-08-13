به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سهراب بختیاری‌زاده در نشست خبری پیش از دیدار مقابل مس شهر بابک در هفته نخست لیگ برتر فوتبال، اظهار داشت: شرایط خوبی داریم، فقط مشکلِ ما، پنجرهِ بسته است که اجازه نداد تیم تقویت شود.

سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: من به کار گروهی اعتقاد دارم، من دوست دارم ۲۰ تا ۳۰ بازیکن خوب داشته باشم، قبلا این تجربه را فوتبال به ما داده که تیم‌های با نفرات کم قهرمان شدند و تیمی مثل استیل آذین سقوط کرده، من خیلی دنبال انتقاد نیستم، از ابتدا می دانستم احتمال باز شدن پنجره نقل و انتقالات یک درصد است، من در پی یک تیم متحد هستم و به جوانان اعتقاد دارم.

وی افزود: من با تعدادی بازیکن مثل عارف غلامی، ابوالفضل جلالی و آرمین سهرابیان قطع همکاری کردم، آنها هیچ مشکل انضباطی نداشتند، ولی من دنبال یک تیم همدل بودم، رامین رضائیان را می‌خواستم، او گفت که من با بازیکنان صحبت کردم، به هیچ وجه من به بازیکنی زنگ نزدم، آنها بودند که با من تماس گرفتند.

بختیاری زاده گفت: از روزبه چشمی تشکر می‌کنم که خیلی سریع بعد از زمانی که گفتم تا این مدت منتظرش می‌مانم تماس گرفت و بدون عقد قرارداد در تمرین شرکت کرد.