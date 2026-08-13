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کنفدراسیون فوتبال آسیا سیدبندی رسمی لیگ قهرمانان آسیا ۲ را اعلام کرد و گل گهر نماینده ایران در این رقابتها معرفی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعهکشی رقابتهای لیگ نخبگان آسیا و لیگ قهرمانان آسیا ۲ در فصل ۲۷-۲۰۲۶ روز ۲۷ مرداد در شهر کوالالامپور برگزار خواهد شد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) سیدبندی لیگ قهرمانان آسیا ۲ را اعلام کرد که بر اساس آن، تیم فوتبال گلگهر سیرجان نماینده رسمی ایران در این مسابقات خواهد بود.
سیدبندی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ۲ به شرح زیر است:
سید اول: الجزیره و الوحده امارات، الحسین اردن و التعاون عربستان
سید دوم: الریان قطر، گلگهر ایران، نسف قارشی ازبکستان، الشرطه عراق
سید سوم: الفیصلی اردن، المحرق بحرین، السیب عمان و الکویت کویت
سید چهارم: الخالدیه بحرین، النهضة عمان، بنگال شرقی هند و آرکاداغ ترکمنستان
قرعهکشی این رقابتها سهشنبه ۲۷ مرداد برگزار میشود و مرحله گروهی نیز از ۲۴ شهریور آغاز خواهد شد.