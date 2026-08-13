

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا و لیگ قهرمانان آسیا ۲ در فصل ۲۷-۲۰۲۶ روز ۲۷ مرداد در شهر کوالالامپور برگزار خواهد شد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) سیدبندی لیگ قهرمانان آسیا ۲ را اعلام کرد که بر اساس آن، تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان نماینده رسمی ایران در این مسابقات خواهد بود.

سیدبندی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ به شرح زیر است:

سید اول: الجزیره و الوحده امارات، الحسین اردن و التعاون عربستان

سید دوم: الریان قطر، گل‌گهر ایران، نسف قارشی ازبکستان، الشرطه عراق

سید سوم: الفیصلی اردن، المحرق بحرین، السیب عمان و الکویت کویت

سید چهارم: الخالدیه بحرین، النهضة عمان، بنگال شرقی هند و آرکاداغ ترکمنستان





قرعه‌کشی این رقابت‌ها سه‌شنبه ۲۷ مرداد برگزار می‌شود و مرحله گروهی نیز از ۲۴ شهریور آغاز خواهد شد.