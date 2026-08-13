تثبیت حاکمیت دائمی ایران، هدف طرح مدیریت تنگه هرمز
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: نهایی کردن طرح مدیریت هوشمند تنگه هرمز برای ارسال به صحن مجلس اولویت کمیسیون امنیت ملی و تمام تمرکز کمیسیون بر این طرح است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهنام سعیدی گفت: مهمترین هدفی که این طرح دنبال میکند تثبیت حاکمیت دائمی و همیشگی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز است. نکته بسیار مهم در این طرح، مدیریت هوشمند و گزینشی تردد شناورها است یعنی هر شناوری که بخواهد از این تنگه عبور کند چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ قواعد خاص خودش را دارد یعنی در این طرح ما تفکیک کردیم که در زمان صلح چه شرایطی باید باشد و در زمان جنگ چه شرایطی باشد.
وی افزود: یکی از موادی که در این طرح اهمیت بسیار بالایی دارد اینکه گفته شده زمانی که جنگ است اگر کشوری به عنوان کشور متجاوز شناخته شد و با جمهوری اسلامی ایران جنگی را شروع کرد هم آن کشور و هم کشورهای حمایت کننده حق عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت. نهایتاً این طرح بر اساس حفظ استقلال، منافع ملی، دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، تامین امنیت مقابله با تهدیدات هم امنیتی و هم جرائم ملی و فراملی و همچنین با در نظر گرفتن تامین منافع اقتصادی و زیست محیطی تدوین شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: نکته بسیار مهم در این طرح این است که شناورهای رژیم صهیونیستی حق عبور از اینجا را نخواهند داشت برای هیچ زمانی. نه کشتیهایش، نه شناورهایش، نه محمولههای رژیم صهیونیستی حتی اگر یک کشتی به صورت پوششی با پرچم کشور دیگری بخواهد محموله رژیم صهیونیستی را از آنجا عبور دهد حق عبور نخواهد داشت. هدف دیگری که این طرح درخصوص تنگه هرمز دنبال میکند، ارتقاء ایمنی دریایی از طریق زیرساختهایی است که در آنجا ایجاد میشود که هم مدیریت ترافیک کشتیها و هم جلوگیری از تصادفات احتمالی و هم امنیت آن منطقه را که مسئلهای بسیار مهم است شامل میشود. موضوع بعدی مسائل زیست محیطی است.
وی افزود: وقتی شناوری از آنجا عبور میکند قاعدتاً مسائل زیست محیطی دارد و مشکلاتی ایجاد میکند که ما در این طرح به خوبی پیشبینی کردیم. در حال حاضر نیز تصمیم بر این است تا پایان بررسی این طرح هیچ طرح دیگری در کمیسیون بررسی نشود تا زودتر برای ارائه به صحن آماده شود.
سعیدی همچنین با اشاره به گفتوگوهای میان ایران و عمان درخصوص تنگه هرمز گفت: گفتوگوها میان ایران و عمان ادامه دارد و به نظر میرسد که توافقات خوبی انجام شده و مسیری را که مشخص کردهاند هم مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران است و هم مورد پذیرش عمان قرار میگیرد و این موضوع تقریبا تعیین تکلیف شده و مراحل نهایی را طی کرده البته تأکید میکنم این به منزله بازگشایی تنگه هرمز نخواهد بود. ما نمیتوانیم تنگه هرمز را باز کنیم، اما محاصره دریایی همچنان وجود داشته باشد.