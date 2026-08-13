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استاندار گیلان گفت: جامعهای که ریشههای خود را بشناسد، در برابر فشارها و تهدیدها مقاومتر خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استاندار گیلان در مراسم عزاداری شب شهادت امام رضا (ع) در مسجد علیسرای سیاهمزگی شفت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه، شهدای رمضان، قائد شهید و شهدای این منطقه، از حضور مردم و میهمانانی که از راههای دور در این مراسم شرکت کرده بودند، قدردانی کرد.
هادی حقشناس با تسلیت سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و فرارسیدن سالروز شهادت امام رضا (ع)، گفت: مناسبتهای دینی اگر صرفاً بهعنوان یک مراسم تکراری مورد توجه قرار گیرند، ممکن است از کنار پیام اصلی آنها عبور کنیم، اما اگر به محتوای این مناسبتها توجه کنیم، میتوانند در کیفیت زندگی، باورها، اعتقادات و نگاه ما به دنیا و آخرت اثرگذار باشند.
وی با بیان اینکه پیامبر اکرم (ص) در قرآن کریم بهعنوان اسوه و الگو معرفی شده است، افزود: باید متناسب با فهم و درک خود، از سیره پیامبر (ص) درس بگیریم و آن را در زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی خود به کار ببندیم.
استاندار گیلان با طرح این پرسش که پیامبر اکرم (ص) در چه شرایطی مبعوث شد و چه دستاوردی برای بشریت داشت، گفت: حدود ۱۴۰۰ سال پیش، در شرایطی که ۲ تمدن بزرگ ایران ساسانی و بیزانس در اطراف شبهجزیره عربستان قرار داشتند، پیامبر اسلام (ص) در جامعهای مبعوث شد که دختران را زندهبهگور میکردند.
هادی حق شناس افزود: اگر تاریخ را از سرچشمههای آن درست مطالعه و روایت کنیم، میتوانیم ریشه بسیاری از انحرافات بعدی را بشناسیم و دریابیم که فاصله گرفتن از مسیر و سنت پیامبر (ص) چگونه میتواند جامعه اسلامی را با مشکلات بزرگ مواجه کند.
وی با اشاره به تحولات منطقه و جنگ ۱۲ روزه، گفت: در تحلیل حوادث منطقه نیز باید میان ملتها و دولتها تفاوت قائل شد؛ چراکه بسیاری از ملتها مواضعی متفاوت با حاکمان خود دارند.
استاندار گیلان گفت: وقتی نسل جوان بداند که شخصیتهایی مانند میرزا در برابر بیگانگان ایستادند و جان خود را فدا کردند، اما از باورهای خود دست نکشیدند، وقتی بداند عالمان و دانشمندان این سرزمین چه مسیری را طی کردهاند، مقاومت و ایستادگی برای او معنا و پشتوانه بیشتری پیدا میکند.
هادی حق شناس با اشاره به فشارهای اقتصادی و سیاسی سالهای اخیر بر ملت ایران، گفت: محاصره و فشار اقتصادی موضوع جدیدی نیست و مسلمانان در صدر اسلام نیز در شعب ابیطالب، چنین شرایطی را تجربه کردند، اما این فشارها نتوانست پیامبر (ص) و یارانش را از مسیر خود منحرف کند.
وی با اشاره به مجموعه فشارها و حوادث سالهای اخیر، گفت: کشور در سالهای گذشته با تحریمهای اقتصادی، بحران کرونا، حوادث اجتماعی و سیاسی و در نهایت جنگ مواجه بوده، اما ملت ایران با تکیه بر باورهای دینی، سرمایه اجتماعی و ظرفیتهای داخلی همچنان ایستاده است.
استاندار گیلان گفت: دشمنان بارها در محاسبات خود در خصوص ایران دچار خطا شدهاند و تصور کردهاند با تشدید فشارهای اقتصادی و ایجاد بحرانهای متعدد، کشور از درون دچار فروپاشی خواهد شد، اما واقعیتهای سالهای اخیر نشان داده است که این محاسبات با واقعیت جامعه ایران فاصله دارد.
وی تأکید کرد: روایت درست تاریخ و بیان ریشههای اعتقادی، علمی و حماسی ملت ایران، به ویژه برای نسل جوان، یک ضرورت است؛ چراکه جامعهای که ریشههای خود را بشناسد، در برابر فشارها و تهدیدها مقاومتر خواهد بود.