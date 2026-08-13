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در این بسته مطالعاتی سه عنوان کتاب منتخب و ارزشمند با موضوع زندگی، سیره و شهادت هشتمین امام شیعیان در سه رده سنی بزرگسال، نوجوان و کودک معرفی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با ایام سوگواری دهه پایانی صفر و سالروز شهادت حضرت علی بن موسیالرضا (ع)، واحد منابع این ادارهکل با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، معرفی منابع فاخر رضوی و افزایش شناخت مخاطبان از ابعاد مختلف شخصیت و سیره آن حضرت، بسته مطالعاتی «نشانی از بهشت» را تهیه و منتشر کرد.
در این بسته، سه عنوان کتاب منتخب و ارزشمند بومی استان در سه رده سنی بزرگسال، نوجوان و کودک معرفی شده است؛ آثاری که هر یک با زبانی متناسب با گروه سنی مخاطبان، به روایت بخشهایی از زندگی، شخصیت، فضائل، سیره و شهادت امام رضا (ع) پرداختهاند و فرصتی برای آشنایی بیشتر مخاطبان با ابعاد مختلف زندگی هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت فراهم میکنند.
«نشانی از بهشت» با رویکرد ترویج مطالعه موضوعی و معرفی منابع مرتبط با فرهنگ رضوی، تلاش دارد در ایام سوگواری شهادت امام رضا (ع)، مخاطبان را به مطالعه آثاری دعوت کند که شناختی عمیقتر و دقیقتر از سیره، اخلاق و آموزههای آن حضرت ارائه میدهند.
این اقدام فرهنگی همچنین با هدف تقویت پیوند میان مطالعه و معارف رضوی و فراهمکردن زمینه بهرهمندی گروههای مختلف سنی از منابع مرتبط با زندگی و شخصیت امام رضا (ع) انجام شده است.
علاقهمندان میتوانند با مراجعه به کتابخانههای عمومی استان خراسان رضوی، از منابع معرفیشده در بسته «نشانی از بهشت» بهرهمند شوند و با مطالعه این آثار، گامی در مسیر شناخت بیشتر سیره و آموزههای حضرت امام رضا (ع) بردارند.